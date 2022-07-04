流星雨｜獅子座流星雨11月現身　一文了解流星雨成因、命名方法【附獅子座流星雨建議觀測時間】 (11:35)

香港何時出現下一場流星雨？

獅子座流星雨將於11月6日至30日進入在港活躍期，高峰期在11月18日早上7時。太空館建議市民可在11月19日凌晨12時至2時觀測，不過估計屆時本地觀測條件較差。

流星雨成因？

太空館表示，流星雨出現是因為地球碰上彗星或其他小天體在太陽系留下的流星體。太陽的熱輻射會令彗星表面物質脫落，令大量流星體殘留在軌道，並在地球經過時落入大氣層，形成流星雨。

如何命名流星雨？

當流星體進入地球時，會由天空中一個被稱為「輻射點」的位置散射出多顆流星，流星雨就是根據輻射點所在的星座位置命名，例如當輻射點位於英仙座，該場流星雨就稱為「英仙座流星雨」。

如何衡量流星雨「雨量」多少？

流星雨「雨量」以「天頂每小時出現率」表達，假設觀測者在極黑及毫無遮擋的天空下觀測十數分鐘可見的流星數目，按比例計算一小時的流星數，因此「天頂每小時出現率」不能視作為一小時內實際可見的流星量。另外，受制於光污染，可見「雨量」亦會減少。

資料來源：香港太空館

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