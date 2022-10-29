康文署27暖水池11月至明年3月開放【附名單】 (17:41)

康樂及文化事務署（康文署）將於11月至明年3月冬季期間，開放港島、九龍及新界共27個提供暖水游泳設施的游泳池。留意個別泳池將於冬季部分時段暫停開放，進行保養維修工程。各泳池開放詳情及清洗時間表，可瀏覽康文署網站。
康文署冬季開放27個暖水池
⬤香港島
中西區 堅尼地城游泳池
中西區 中山紀念公園游泳池
東區 港島東游泳池（暫停開放：2022年11月1日至2023年2月15日）
東區 小西灣游泳池
灣仔區 摩理臣山游泳池
灣仔區 維多利亞公園游泳池（暫停開放：2023年2月16日至4月17日）
灣仔區 灣仔游泳池（暫停開放：2022年12月2日至2023年1月21日）
⬤九龍區
觀塘區 觀塘游泳池（暫停開放：2023年1月3日至2月22日）
觀塘區 藍田游泳池
九龍城區 何文田游泳池
深水埗區 荔枝角公園游泳池
深水埗區 深水埗公園游泳池（暫停開放：2023年2月24日至4月15日）
黃大仙區 斧山道游泳池
油尖旺區 九龍公園游泳池
油尖旺區 大角嘴游泳池
⬤新界區
離島 東涌游泳池
葵青 青衣西南游泳池
北區 粉嶺游泳池
西貢 將軍澳游泳池
沙田 顯田游泳池
沙田 沙田賽馬會游泳池
大埔 東昌街游泳池
荃灣 城門谷游泳池
屯門 屯門西北游泳池
屯門 屯門游泳池
元朗 屏山天水圍游泳池
元朗 元朗游泳池
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