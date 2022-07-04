佩洛西丈夫家中遇襲　疑犯闖入喊「佩洛西在哪裏」　屬裸體主義者曾發文撐特朗普【短片】 (13:36)

三藩市警方稱，42歲男子德帕佩（David Depape）打破佩洛西寓所的後門玻璃闖入，並高喊「佩洛西在哪裏？（Where is Nancy？）」。保羅藉詞要上廁所，在廁所內用手機報警。警方於凌晨約二時半接報，趕抵現場後發現德帕佩和保羅正糾纏搶奪槌子，德帕佩以槌子打保羅，當場被警員制服。警方以涉嫌謀殺未遂、虐待長者及入屋盜竊拘捕德帕佩，犯案動機有待調查。

事發時佩洛西身在華盛頓，她隨後趕抵三藩市的醫院探望丈夫。拜登在競選活動上譴責政治暴力，他又致電佩洛西慰問。

美聯社報道，德帕佩與女友及兩名孩子居住在三藩市，是裸體主義者，曾裸體示威抗議法例要求國民須穿衣服。他在社交媒體發表的文章也充斥陰謀論，曾發文提及前總統特朗普指控總統大選有舞弊的說法，聲稱所有否認這說法的記者「都應被拖出街槍斃」。

（綜合報道）