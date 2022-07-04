營養師講湯水｜素湯加腰果代瘦肉　營養師教路：腰果用滾水浸軟後落湯保營養 (11:26)

腰果每日最多吃十多粒

腰果含多種營養，李杏榆指出，腰果含蛋白質較肉類少，但有肉類欠缺的纖維、抗氧化成分，亦有鎂、鉀、磷、鈣等微量營養，幫助保持神經系統、牙齒、骨骼健康等。若以二至三人份計算，煲素湯可落15至20粒腰果，宜選未烘焙，可配木瓜、雪耳、青紅蘿蔔、無花果等滋潤食材。腰果每人每日建議進食分量最多1份，即1安士（約28克），約18粒腰果，熱量約158卡路里，視乎腰果的大小。

消化力弱、腎病痛風少飲湯

長時間煲湯可導致抗氧化物、水溶性維他命、葉酸等流失，亦會改變蛋白質結構，李杏榆建議，煲湯時間約1.5至2小時，可先煲滾後轉中細火。煲完湯應立即飲用，避免隔夜飲或不停加熱。消化力弱、腎病或痛風患者如飲湯水，應減少分量，同時避免進食湯料；或者選擇分多次飲，例如每次半碗，相隔一兩小時後再飲半碗。

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