大麻二酚CBD｜藥劑師贊成規管CBD　有商家嘆投資付諸流水損失數十萬元 (18:15)

什麼是大麻二酚（CBD）？

大麻植物含多種大麻素，大麻二酚是其中一種。崔俊明表示，大麻二酚並無精神活性作用。不過他表示很難從大麻中提煉純CBD，部分產品可能含小量THC；即使是純CBD，若產品接觸到水分和二氧化碳，視乎CBD濃度，隨時間可能數月後會轉化並釋放小量THC。另外，CBD遇上強酸亦可輕易轉化成THC，若有不法之徒利用這點，可以輕易將CBD變成毒品。

售賣CBD產品商人：對政府非常失望 損失慘重

網上有多間專門售賣CBD產品的商店，明報電子平台組聯絡其中數間，部分負責人表示，對政府做法非常失望，其中一名不願透露姓名的負責人稱，數年前開始在港售賣CBD產品，兩年多前曾經與政府方面開會，明確了解含CBD產品是合法售賣，只要沒有THC成分就無問題，因而投資數十萬。但他表示，政府今次修例並沒有與業界商討，其價值數十萬元的貨物就此要報銷。另一間專門店負責人亦表示，2019年引入CBD產品到港，沒想過一夜間要棄置所有產品，又認為正常使用CBD不會產生問題。

據保安局去年2月向立法會提交的文件指出，CBD並無精神活性作用及沒有被用作毒品濫用的風險，不屬危險藥物，亦不受《危險藥物條例》管制。

不過，今年6月政府建議立法規管CBD產品，提交立法會的文件提到市場愈來愈多含CBD成分的產品出售，而從市場抽取的CBD產品樣本中，不少被驗出含有屬危險藥物的THC，立法會議員深表關注，促請政府將CBD列作危險藥物。

崔俊明：CBD聲稱功效欠醫學數據支持

崔俊明贊成政府將CBD列作危險藥物，認為CBD產品可能因為遇上空氣中的水及二氧化碳而產生小量THC，用家或不知道，又指出CBD聲稱的功效並沒有很強的醫學數據支持。