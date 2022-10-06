政府核酸檢測服務Q&A｜誰可免費／需要自費？如何預約免費檢測？【取「檢測登記碼」教學】 (12:24)

Q：誰需要自費檢測？

A：有需要取得檢測結果證明作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明）的市民。

Q：自費檢測服務收費為何？

A：全部85個社區檢測中心／檢測站均會提供自費檢測服務，分「標準自費服務」和「特快自費服務」兩種。巿民可以非接觸式付款方式（例如八達通、手機支付或信用卡）支付費用，留意檢測站（即位於室外地方的檢測點）不接受現金，檢測中心才可用現金支付。

．「標準自費服務」：服務收費上限為150元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

．「特快自費服務」：服務收費上限為240元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

市民留意若結果是陽性，樣本就要覆核，或需要較長時間才能發出結果證明。至於收費，承辦商可設定低於上限的收費。

Q：誰可免費做核酸檢測？

A：社區檢測中心／檢測站仍會為下列市民提供免費檢測服務：

．須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

．特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

．公立醫院及院舍探訪人士

．60歲或以上長者

．自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

Q：如何預約免費做核酸檢測？

A：方法一，預先經網上系統（按此）預約檢測地點及時段。

方法二，在檢測地點現場使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」作登記（教學見附圖2至5），便可在社區檢測中心／檢測站接受免費檢測。獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的人（例如15歲或以下人士、65歲或以上的長者，以及殘疾人士等），則毋須預約或使用「檢測登記碼」，亦可在社區檢測中心／檢測站接受免費檢測。

「安心出行」（3.4.2或以上版本）已經新增「檢測登記碼」功能，讓巿民預先自行填寫登記資料，以二維碼即場掃描取代人手輸入資料，簡化核酸檢測的登記流程。現時，檢測中心／檢測站會優先為已預約或使用「檢測登記碼」的市民提供服務，有關人士可使用「綠色通道」優先進行檢測。預先填寫的登記資料只會儲存在用戶的「安心出行」流動應用程式內，不會上傳到其他系統。

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