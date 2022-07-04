好去處｜堅尼地城、灣仔、銅鑼灣、荃灣4海濱　一連5周末免費藝術體驗【附活動詳情】 (09:03)

周末想到海濱走走？今個星期起一連5個周末，4個海濱共享空間場地舉行藝術體驗活動，包括展覽、營火音樂會、維港編織裝置藝術活動、親子陶藝班等，所有活動免費參與，毋須預先報名，讓市民、本地文創業者及社會各界共創多元文化的海濱。
⚫堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
聖雅各福群會即日起舉辦「我們的星空」展覽，由擁豐富陶藝經驗的復康人士「藝想師傅仔」，聯同多名外國及本地創作團隊，以星空為主題，利用逾3000塊細小陶瓷片化為繁星，拼湊成各色各樣的裝置藝術品。會方亦將於11月13日舉辦免費親子陶藝班，由「藝想師傅仔」傳授陶藝技法，以簡單工具做出星星陶瓷片。
展覽日期：即日起至11月20日
親子陶藝班日期及時間：11月13日3:00pm至5:00pm（名額約20-30人，即場參加，先到先得）
⚫灣仔HarbourChill海濱休閒站
想吹着海風聽音樂，可到灣仔海濱主題區參加營火音樂會，屆時將邀請香港知名女聲合唱團「陳輝陽 x 女聲合唱」的五位成員、Puzzle Music及「香港傷健協會」表演現代流行曲及手語歌。
活動日期：11月5日
活動時間：5:00pm至7:00pm
⚫銅鑼灣「活力避風塘主題區」
有意體驗編織手藝的市民，可參加由本地藝術家馬穎汶，及「藝術到家」教學的編織裝置藝術工作坊。活動將聚集公眾協力編織超長藝術裝置，完成後會成為海濱共享空間的一部分。
活動日期：11月12、13、19、20、26、27日
活動時間：1:00pm至5:00pm
⚫荃灣海濱長廊
「香港展能藝術會」和香港復康力量中樂團將於海濱長廊表演輪椅舞，並由來自不同國家團隊帶來街頭舞蹈比拼，展現跨種族跨文化的融合。
活期日期：11月19日
活動時間：4:00pm至6:00pm
註：活動如有更改，以主辦單位公布為準
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