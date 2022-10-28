萬聖節好去處：逛市集、鬼屋體驗、萬聖節裝置打卡 (13:30)

10月31日是萬聖夜，不少商場及主題樂園除了換上萬聖節佈置，亦推出萬聖節相關活動，如市集、鬼屋、密室逃脫等刺激體驗。本文整合部分萬聖節好去處，大家可趁周末假日扮鬼扮馬，體驗萬聖節氣氛。
⬤ 愉景灣「盞鬼」萬聖夜市集：市集於10月30日舉行，售賣萬聖節特色食品和手作，場內亦設有「盞鬼變身彩繪」、「嘩鬼大派糖果」、「鬼魅星空沙灘影院」等。喜歡冒險的大小朋友可購票玩密室逃脫體驗館LOST。【詳情】
⬤ D2 Place「巨大化發光Jelly Pumpkinの逆襲」：由即日起至11月13日，D2 Place設置一系列萬聖節活動及萬聖節主題裝飾，一期天台更有「巨大化發光Jelly Pumpkin」，打卡必影。【詳情】
⬤ MOKO新世紀廣場「Snoopy Halloween精品市集」：Snoopy與好友足迹遍佈MOKO中庭及L1樓層，場內更設有Snoopy期間限定店。同場加推「FOOD&STYLE國際美食市集」，售賣多國特色食品。【詳情】
⬤ 尖沙嘴K11 Art Mall「萬聖派對周末市集」：尖沙嘴K11 Art Mall為迎接萬聖節，於周末及周日（10月29及30日）舉行萬聖節主題市集。【詳情】
⬤ 迪士尼「萬聖節派對2022」：「Disney Halloween Time」包括歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」、「派對惡人谷」、「米奇Halloween玩轉大街派對」巡遊等，一眾惡人限定現身樂園與大家見面，玩轉萬聖節。【詳情】
⬤ 海洋公園「哈囉喂全園祭2022」：4大鬼屋主題包括「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」，以及「咒偶」，園內亦設置鬼魅裝置供打卡拍照。【詳情】
⬤ LEGOLAND香港樂高探索中心「萬聖節小魔怪狂歡派對」：派對活動包括全新4D動感體驗「小魔怪追逐戰」、「樂高小魔怪逐個捉」、Brick-or-Treat「運用樂高顆粒完成獨特小魔怪」等。【詳情】
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