短片：莫內沉浸體驗展@西九　《睡蓮和日本橋》約200莫內畫作化身動畫 (18:20)

印象派大師莫內沉浸體驗展「尋找足印·莫內」登陸香港，明日（27日）起將於香港西九文化區文化廣場舉行，為期約三個月。展覽透過數碼科技，利用逾6.5萬張底片，把莫內名畫《睡蓮和日本橋》、《打陽傘的女人—莫內夫人與她的兒子》等約200幅不同時期的畫作，輔以音樂與聲音導航，化成移動畫作投影在360度巨型熒幕上，讓觀眾如置身莫內的畫中。明報電子平台組記者今日親身到場，體驗36分鐘的光影感官之旅，並以短片率先帶讀者走進莫內的寫生藝術世界。