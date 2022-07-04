短片：莫內沉浸體驗展@西九　《睡蓮和日本橋》約200莫內畫作化身動畫 (18:20)

印象派大師莫內沉浸體驗展「尋找足印·莫內」登陸香港，明日（27日）起將於香港西九文化區文化廣場舉行，為期約三個月。展覽透過數碼科技，利用逾6.5萬張底片，把莫內名畫《睡蓮和日本橋》、《打陽傘的女人—莫內夫人與她的兒子》等約200幅不同時期的畫作，輔以音樂與聲音導航，化成移動畫作投影在360度巨型熒幕上，讓觀眾如置身莫內的畫中。明報電子平台組記者今日親身到場，體驗36分鐘的光影感官之旅，並以短片率先帶讀者走進莫內的寫生藝術世界。
《尋找足印·莫內》沉浸體驗展
日期：2022年10月27日至2023年1月15日
時間：9:30am至10:30pm（每日開放16節，每節36分鐘）
地點：西九文化區文化廣場（戲曲中心旁）
場內外亦設有虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）裝置，讓觀眾如親身跟隨莫內足迹，以及打卡留念。
門票價格：成人$288、小童$238、幼童（4歲以下）免費；家庭（2張成人+1張小童）$692
12分鐘VR體驗：$28（需於網上預約時同時購買，不設現場售票）【節目及購票詳情】
更多好去處：
短片：沉浸式藝術館ARTE M登陸香港 四大展區：繁花、叢林、海浪、沙灘極光
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom