2022年度風景攝影師大獎(Landscape Photographer of the Year 2022)結果周日(23日)公布,共15名攝影師獲奬。比賽設有公開組及青年組,照片類別包括經典、城市、黑白、海岸及線條等。參賽作品需在英國、曼島(Isle of Man)及英倫海峽群島(The Channel Islands)內拍攝。【獲奬名單及作品】