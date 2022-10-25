流感｜長者免費打流感針　一文看14間長者健康中心地址 (11:00)

接種時間

．星期一至五（公眾假期除外）

．上午9時至中午12時30分

．下午2時至5時

帶備文件

．香港身分證

．持有疫苗（包括新冠疫苗）接種紀錄

．主要病歷資料及藥物敏感記錄（如有）

接種地點如下（長者健康中心地址）：

港島區

．西營盤-皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診療所6字樓

．筲箕灣-筲箕灣柴灣道8號筲箕灣賽馬會診所地下

．香港仔-香港仔水塘道10號香港仔賽馬會診所B座地下低層

．灣仔-灣仔軒尼詩道130號修頓中心二字樓

九龍區

．藍田-藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓地下

．南山-石硤尾南山邨南堯樓地下

新界區

．東涌-大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心2座1字樓

．葵盛-葵涌葵葉街葵盛東邨盛和樓地下及一樓

．石湖墟-上水石湖墟馬會道108-130號石湖墟賽馬會診所一字樓

．將軍澳-將軍澳寶琳北路99號將軍澳賽馬會診所地下

．瀝源-沙田瀝源街9號瀝源健康院3字樓

．荃灣-荃灣沙嘴道213號戴麟趾夫人分科診療所B座地下

．屯門湖康-屯門湖康街2號屯門湖康診所地下

．元朗-元朗西菁街26號容鳳書健康中心地下

衛生署長者健康中心接種流感資訊【連結】