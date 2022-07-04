蘋果iPad新系統　「幕前管理」今年推出　同一視窗可疊多個Apps【附iPadOS 16七大亮點】 (11:58)

1. 幕前管理：以全新方式進行多工處理，即最多同時打開4個 apps，可調整各個視窗的大小，並在單一畫面中檢視多個重疊放在一起的視窗。另外可為特定的工作或專案，將apps分組，再排列、調整大小或重疊放置，成為特定佈局。此功能將在今年稍後時間更新推出，只適用於配備M1或M2晶片的iPad型號。

2. 相片自動移除背景：可將相片app、熒幕截圖、Safari等的相片自動「退地」。此功能於配備A12仿生或更新的晶片的iPad上提供。

3. 在影片中使用原況文字：把影片暫停，定格於一個有文字的畫面，然後長按文字便可複製、翻譯、查詢、分享等。此功能於配備A12仿生或更新的晶片的iPad上提供。

4. 編輯已傳送信息：在傳送信息後，用戶可在15分鐘內編輯信息，最多修改5次，亦可在兩分鐘內取消傳送。收件人可看到信息的編輯紀錄。用戶也可在不能立即回應時，將信息標示為未讀，以便稍後再覆。

5. 電郵：可以取消傳送30秒內發出的電郵、編排時間送出郵件，也可在電郵中加入連結預覽，讓收件人一眼盡覽更多細節。

6. 相簿：「已隱藏」和「最近刪除」的相簿預設鎖上，並可透過Face ID、Touch ID或密碼解鎖。

7. 備忘錄：可用裝置密碼鎖定備忘錄，毋須多記一組密碼。

（蘋果網站）

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