辛偉誠將成首名非白人英揆　逾200年來最年輕　與妻料擁7.3億英鎊身家超查理斯三世 (21:28)

受貴族式教育 與妻身家料逾7億英鎊

辛偉誠在英國南安普敦出生，父母是印度裔移民，父親是醫生，母親是藥劑師。辛偉誠自小就讀貴族寄宿制的溫徹斯特公學（Winchester School），在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟，擁史丹福大學工商管理碩士學位，亦在該校認識太太墨菲，二人育有兩名女兒。

墨菲來自印度億萬富豪家庭，父親為IT巨企Infosys創辦人。今年辛偉誠夫婦打入《星期日泰晤士報》財富榜，兩人身家估計達7.3億英鎊（約65億港元），英媒相信他是下議院中最富有的議員，夫婦倆甚至比英王查理斯三世伉儷富有。

辛偉誠熟悉金融，曾任職高盛投資銀行分析員，之後再在兩家對沖基金任職，並成為合作伙伴。

7年前從政 曾捲「派對門」醜聞

2015年，辛偉誠當選為列治文（約郡）選區國會議員，開始從政。2019年約翰遜勝出保守黨黨魁選舉，成為首相，曾支持他的辛偉誠晉升為財政部首席秘書。

2020年2月，時任財相賈偉德被迫辭職，時年39歲的辛偉誠接任財相。不過辛偉誠仕途並非一帆風順，今年亦受「派對門」醜聞影響，因違反防疫條例而被罰款。其妻則被指利用英國「非定居身分」避稅，金額或達數千萬港元。

（綜合報道）