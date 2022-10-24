辛偉誠曾反對減稅　強調對華強硬 (21:37)

辛偉誠與賈偉德率先請辭 逼約翰遜下台

今年7月5日，時任財相的辛偉誠與衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）在10分鐘內先後宣布辭職，以示不滿時任首相約翰遜的管治，是其內閣中最早辭職的閣員。事件觸發多名閣員陸續請辭，最終迫使約翰遜下台。辛偉誠隨後宣布角逐首相。

曾反對廣泛減稅 後倡逐步減稅

應否減稅成為黨魁戰最大議題，辛偉誠本強調反對廣泛減稅，有別其他參選者；但其後辛偉誠支持度落後卓慧思，8月時他一改加稅主張，提出一旦當選將推出戴卓爾夫人時代以來最大入息稅減幅，在2029年12月前逐步把入息稅標準稅率由現時的20%下調至16%，並表示減稅帶來的國家收入差額，可通過經濟增長、稅務改革引入的生意投資與創新等來抵銷，惟強調減稅前須控制通脹。

曾打反華牌 稱會助港人移英

7月25日，辛偉誠在與卓慧思電視辯論中大打反華牌，承諾若當選首相會對中國採取強硬態度，包括關閉全國所有孔子學院，並提倡北約式新聯盟抗華，強調中國是對英國以至全球安全的「頭號威脅」。

辛偉誠又稱英國需為價值觀發聲，在香港問題上樂於確保有足夠撥款協助港人移英。

（綜合報道）