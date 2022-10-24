護眼．穴位按摩｜中醫教按5穴位紓緩眼乾眼痕【附圖】 (10:55)

秋冬天氣乾燥，容易出現眼乾、眼痕。註冊中醫葉麗斌表示，中醫認為眼睛視物的功能取決於身體的精和血，陰虛血少體質（徵狀包括體瘦、臉色晦暗、性急易怒、怕熱、經血少及口乾等）容易出現眼乾眼澀，日常戒吃燥熱的食物、注意休息睡眠，有助紓緩。另外，葉麗斌教按5個眼部穴位，幫助紓緩眼乾眼痕，按穴時盡量避免按到眼球。注意，身體易出瘀斑的人不宜按壓穴位。
紓緩眼乾眼痕5穴位
按法︰按壓時閉眼，用輕柔力度以指腹打圈按壓，至出現輕微痠痛感覺即可，每次約5秒，每日可進行3-5次。
1. 睛明穴
位置︰目內眥角稍上方凹陷處
功效︰通絡明目
2. 承泣穴
位置︰瞳孔直下，眼球與眼眶之間
功效︰祛風散火、疏風明目
3. 四白穴
位置︰瞳孔直下，眼眶下孔凹陷處
功效︰祛風明目、通經活絡
4. 魚腰穴
位置︰瞳孔直上，眉毛中間位置
功效︰定驚安神、疏風通絡
5. 攢竹穴
位置︰眉頭凹陷處
功效︰祛風、泄熱、明目
註：各人身體狀況不同，如按穴時感到不適，應立刻停止。如有疑問，宜向註冊中醫查詢。
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