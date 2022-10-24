護眼．穴位按摩｜中醫教按5穴位紓緩眼乾眼痕【附圖】 (10:55)

秋冬天氣乾燥，容易出現眼乾、眼痕。註冊中醫葉麗斌表示，中醫認為眼睛視物的功能取決於身體的精和血，陰虛血少體質（徵狀包括體瘦、臉色晦暗、性急易怒、怕熱、經血少及口乾等）容易出現眼乾眼澀，日常戒吃燥熱的食物、注意休息睡眠，有助紓緩。另外，葉麗斌教按5個眼部穴位，幫助紓緩眼乾眼痕，按穴時盡量避免按到眼球。注意，身體易出瘀斑的人不宜按壓穴位。