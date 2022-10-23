霜降．二十四節氣｜霜降宜固腎補肺　中醫推介兩食材健脾溫胃【附食譜】 (10:17)

霜降兩食材

1. 栗子

功效：栗子性溫味甘，入脾、胃、腎經。有養胃健脾、補腎強筋、活血止血，以及止咳化痰的功效，亦能幫助改善腎虛及腰膝無力的問題。

進食注意：栗子一般人可進食，惟注意栗子難消化，宜每次食5至6粒。

●栗子食譜：甜杏汁炆榆耳栗子

材料：甜杏仁30克、榆耳100克、栗子500克、水1000毫升、鹽少許、麻油少許、蘋果1個、百里香1棵

製法：以飲用水洗淨榆耳，浸泡1小時。蘋果洗淨去皮切粒，將蘋果和甜杏仁放入攪拌機，加2杯水打成濃汁。榆耳、栗子及百里香加入沸水中煮1小時，加入鹽、甜杏仁蘋果汁和麻油炆15分鐘，即成。

2. 芥菜

功效：芥菜性溫味辛，入肺、大腸經，有宣肺豁痰、溫胃散寒的功效。

進食注意：芥菜溫辛偏熱，大便出血、生瘡（如痔瘡、暗瘡）的人不宜吃。

●芥菜食譜：芥菜炆枝竹

材料：芥菜1個、枝竹1包、韓式大醬1湯匙、油少許、水適量

製法：芥菜洗淨，煮沸水後加入芥菜、枝竹和韓式大醬，用中火炆1.5小時，即成。

註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。

霜降．二十四節氣：

霜降飲食宜平補多食粥飲湯 少吃辣少打邊爐及燒烤

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