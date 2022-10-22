秋天防曬｜皮膚科醫生提醒：皮膚乾燥先保濕、勿只靠底妝防曬 (12:50)

防曬一年四季都需要，秋天防曬有什麼要留意？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯接受明報電子平台組訪問，提醒秋天防曬六個注意事項。
秋天防曬六注意
1. 皮膚乾燥宜先保濕，再塗防曬。一般防曬產品有一定的保濕作用，若皮膚不感到乾燥，則毋須先保濕。
2. 皮膚乾燥的人肌膚或較敏感，可選用物理性防曬，主要成分有氧化鋅（Zinc oxide）和二氧化鈦（Titanium dioxide），有助減少對皮膚的刺激。
3. 秋天防曬可用較滋潤的防曬霜。防曬宜每日塗，秋天天氣乾燥，宜選用滋潤度高的防曬產品；夏天天氣炎熱潮濕，出汗較多，宜用防水的防曬霜。
4. 秋天防曬勿只靠底妝。防曬霜的塗抹劑量決定其防曬作用，臉部需要用約半茶匙的防曬霜，而一般塗抹底妝產品時不會塗太厚，未必做到應有的防曬效果。
5. 髮線、眼周、嘴唇、嘴角、耳朵及頸部位置的防曬較容易被忽略。嘴唇除了防曬，亦應塗上無防曬作用的潤唇膏以作保護。
6. 進行戶外活動，外露的皮膚宜用防曬霜，亦應穿長袖衣服和長褲，以物料防曬功效UPF（紫外線防護指數）達到50或以上的服飾較理想。運動時出汗較多，防曬霜宜每一至兩小時補塗。
防曬 實用資訊：
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