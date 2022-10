以拉里名義設立的Twitter「Larry the Cat」,於卓慧思一辭職就發布帖文「The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough(英王叫我不如做首相,因為這樣一團糟已太長時間)」。

帖文刊出14小時已獲33萬點讚,亦有留言讚這是好提議,「至少做得更持久」。保守黨黨魁選舉現正接受提名,入主唐寧街10號的新主人是誰?誰會跟Larry「共事」,下周就會揭曉。肯定的是,Larry仍會是唐寧街10號的「老臣子」。

