護照續期5方法　「申請證件服務站」無配額、可即場免費影證件相【附地址及服務時間】 (13:35)

1.親身遞交，可透過www.gov.hk/tdbooking、入境處流動應用程式或致電2598 0888辦理預約，或即場到辦事處按先到先得的配額制辦理手續

2.使用申請證件服務站＊，無配額限制，申請人可選擇使用服務站的免費自助拍攝照片服務提交照片（註：即場自助拍攝照片服務只適用於身高1.25至1.90米的申請人）

3.郵遞申請至：灣仔告士打道7號入境事務大樓四樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組

4.於辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內

5.使用互聯網或入境處流動應用程式申請

＊入境事務處總部及7個分區辦事處已裝設「申請證件服務站」，地點及服務時間如下：

旅行證件及國籍（申請）組

地點：灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓

服務站數量：8台

服務時間：上午8時45分至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至上午11時30分（星期六）

入境事務處－東九龍辦事處

地點：藍田匯景道1-17號匯景花園匯景廣場第二層

服務站數量：5台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

入境事務處－屯門辦事處

地點：屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓（輕鐵三聖站）

服務站數量：4台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

入境事務及人事登記－元朗辦事處

地點：元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓（港鐵朗屏站E出口/輕鐵康樂路站）

服務站數量：4台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

入境事務處－西九龍辦事處

地點：九龍尖沙嘴金巴利街28號地下

服務站數量：4台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）（自助服務站由上午8時開始提供服務）

入境事務處－沙田辦事處

地點：沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓

服務站數量：3台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

入境事務及人事登記－火炭辦事處

地點：火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位（港鐵火炭站C出口）

服務站數量：3台

服務時間：上午9時至下午12時45分，下午2時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

港島區簽發旅行證件辦事處

地點：中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓（港鐵上環站E4出口）

服務站數量：2台

服務時間：上午9時至下午4時30分（星期一至五）、上午9時至下午12時30分（星期六）

護照遺失或損毁須親身到櫃枱

留意申請證件服務站並不適用於處理因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，以上申請須親身於櫃枱遞交。

詳情可參閱入境事務處網站。

（入境事務處）