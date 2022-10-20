卓慧思成任期最短首相　一文回顧45日首相生涯 (21:12)

英國首相卓慧思宣布辭職，她在任僅45日，成為英國歷來任期最短的首相。卓慧思9月6日上任，提出「迷你預算」大幅減稅，卻觸發英鎊暴跌，金融市場劇烈波動，引起各界抨擊。她最終難逃下台命運。相關報道﹕英國首相卓慧思辭職
卓慧思是英國第56任首相，回顧卓慧思之前的英國前首相，任期最短是George Canning，他在1827年4月10日上任，因肺炎在同年8月8日過身，就任首相僅100多日。
卓慧思出任英揆大事紀
2022年9月5日
保守黨黨魁選舉結果出爐，卓慧思擊敗辛偉誠當選。
9月6日
英女王委任卓慧思為首相。
9月8日
英女王駕崩。
9月19日
英女王國葬。
9月20日至21日
卓慧思出席在紐約舉行的聯合國大會，並與美國總統拜登會面。
9月23日
卓慧思委任的財相關浩霆公布迷你預算案，大幅減稅，其中將45%最高入息稅率調低至40%最受爭議，引發各界反對及英國股匯急跌。
10月3日
在各界和黨內壓力下，財相關浩霆宣布撤回減富人稅的建議。
10月14日
財相關浩霆宣布離任，稱自己接受了卓慧思請他離職的請求。侯俊偉接任財相一職。
10月15日
英媒稱，逾百名保守黨議員欲向保守黨的下議院黨團機構「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），提出對卓慧思的不信任信件。
10月17日
新任財相侯俊偉幾近全盤推翻關浩霆的「迷你預算」。卓慧思受訪就減稅風波認錯道歉，稱已糾正錯誤，又說會繼續帶領保守黨出戰下次大選。