卓慧思成任期最短首相　一文回顧45日首相生涯 (21:12)

卓慧思是英國第56任首相，回顧卓慧思之前的英國前首相，任期最短是George Canning，他在1827年4月10日上任，因肺炎在同年8月8日過身，就任首相僅100多日。

卓慧思出任英揆大事紀

2022年9月5日

保守黨黨魁選舉結果出爐，卓慧思擊敗辛偉誠當選。

9月6日

英女王委任卓慧思為首相。

9月8日

英女王駕崩。

9月19日

英女王國葬。

9月20日至21日

卓慧思出席在紐約舉行的聯合國大會，並與美國總統拜登會面。

9月23日

卓慧思委任的財相關浩霆公布迷你預算案，大幅減稅，其中將45%最高入息稅率調低至40%最受爭議，引發各界反對及英國股匯急跌。

10月3日

在各界和黨內壓力下，財相關浩霆宣布撤回減富人稅的建議。

10月14日

財相關浩霆宣布離任，稱自己接受了卓慧思請他離職的請求。侯俊偉接任財相一職。

10月15日

英媒稱，逾百名保守黨議員欲向保守黨的下議院黨團機構「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），提出對卓慧思的不信任信件。

10月17日

新任財相侯俊偉幾近全盤推翻關浩霆的「迷你預算」。卓慧思受訪就減稅風波認錯道歉，稱已糾正錯誤，又說會繼續帶領保守黨出戰下次大選。

10月20日

卓慧思宣布辭職。