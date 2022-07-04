香港歷史冷知識：「平安小姐」、「斑馬佬」是什麼？1841年港島人口有多少？ (09:55)

⬤1841年香港島赤柱最多人住

香港1841年首次進行人口統計，資料檔案顯示，當時香港島人口共有7450人，其中赤柱是香港島最多人聚居的地方，人口約2000人。

⬤1874年公廁清理糞便投標書

政府於1867年開始提供公廁設施。由於當時的糞便可用作肥料，公廁承包商向政府競投清理糞便服務，以取得糞便後轉售獲利。政府檔案處一份1874年的投標書，顯示投標者願承包糞料、曱甴池、打掃街道及挑清氣井的投標書，每月承包費為40元正。

⬤平安小姐

1958年，政府開展衛生教育運動。公共關係辦事處（即政府新聞處前身）參考英國卡通Mr Therm，用「平安」二字創造出「平安小姐」卡通人物，以協助宣傳家居和個人衛生常識。另外，當時多個屋邨舉辦「平安小姐」選舉，以家居潔淨程度作為評審準則。

⬤斑馬佬

1960年代，由於交通意外頻生，政府為展開大規模道路安全宣傳工作，首次製作卡通人物「斑馬佬」宣傳道路安全。

「檔案存珍50年」館內展覽

日期：即日起周一至周五（公眾假期除外）

時間：上午9時至下午5時45分

地點：九龍觀塘翠屏道13號 香港歷史檔案大樓展覽廳

網上展覽：www.grs.gov.hk/ws/online/50years/tc/home/index.html

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