交通費補貼延至明年4月上限500元　長者醫療券增至2500元　再推「賞你遊」「賞你住」｜施政報告2022．短片 (15:04)

●公共交通費用補貼計劃

公共交通費用補貼計劃再次延長6個月，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

●長者醫療券

．優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。

．實施為期3年的先導計劃，把現時每年2000元的醫療券增至2500元，長者使用至少1000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務

●延長中小企「預先批核還息不還本計劃」6個月，繼續減收商業用戶水費、排污費8個月，並繼續寬減政府處所和短期租約租金或費用6個月

●專上學生貸款免息延遲償還安排再延長一年

●本地遊

香港旅遊發展局會推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，並會增加名額

●休閒設施及項目

．民政事務總署會於今年第四季在全港五區與團體合辦周末市集，催化多元本土經濟。食物環境衛生署亦會參考經驗，於明年舉辦周末市集

．在港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑。明年起進行研究及設計並展開工程，於五年內完成駁通九成長廊

．政府正積極研究發展大嶼山南部約1000公頃「綠化地帶」土地作生態旅遊或康樂用途