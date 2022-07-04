蘋果全熒幕iPad 10最平3499元　新版iPad Pro配備M2晶片【附蘋果3新產品售價】 (14:09)

iPad（第10代）

‧有4色可選：藍色、粉紅色、銀色和黃色。

‧Touch ID與iPad頂部按鈕結合；採用全熒幕設計，10.9吋顯示器邊框更窄，螢幕面積更大。

‧採用USB-C連接埠。

‧支援Apple Pencil（第1代）。

‧即日起可預訂，10月26日起發售。

‧iPad（第10代）售價：

64GB 256GB Wi-Fi 3499元 4699元 Wi-Fi+流動網絡 4699元 5899元

全新iPad Pro

‧配備M2晶片，8核心CPU比M1晶片快達15%；同時亦配備10核心GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達35%。

‧Apple Pencil懸浮感應提升，即使距離達12毫米，顯示器都能感應到Apple Pencil，用戶落筆前就能預覽落筆點，令繪圖及畫插圖更加精準。

‧即日起可預訂，10月26日起發售。

‧iPad Pro（11吋顯示器）售價：

128GB 256GB 512GB 1TB 2TB Wi-Fi 6499元 7299元 8899元 12,099元 15,299元 Wi-Fi+流動網絡 7699元 8499元 10,099元 13,299元 16,499元

‧iPad Pro（12.9吋顯示器）售價：

128GB 256GB 512GB 1TB 2TB Wi-Fi 8899元 9699元 11,299元 14,499元 17,699元 Wi-Fi+流動網絡 10,099元 10,899元 12,499元 15,699元 18,899元

Apple TV 4K（第3代）

‧新增支援HDR10+，帶來精細的畫面質素。

‧Siri Remote沿用上一代的設計和功能，充電則改用USB-C連接埠。

‧即日起可預訂，11月4日起發售。

‧Apple TV 4K（第3代）售價：

Wi-Fi 1049元 Wi-Fi+Ethernet 1199元

（蘋果網站）