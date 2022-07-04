蘋果全熒幕iPad 10最平3499元　新版iPad Pro配備M2晶片【附蘋果3新產品售價】 (14:09)

蘋果（Apple）例行的10月秋季發布會直播，今年改用新聞稿形式於昨晚（18日）突發3款新產品，包括iPad（第10代）、新iPad Pro，以及Apple TV 4K（第3代）。本文整理3款蘋果新產品的主要特色、售價及發售日期。
iPad（第10代）
‧有4色可選：藍色、粉紅色、銀色和黃色。
‧Touch ID與iPad頂部按鈕結合；採用全熒幕設計，10.9吋顯示器邊框更窄，螢幕面積更大。
‧採用USB-C連接埠。
‧支援Apple Pencil（第1代）。
‧即日起可預訂，10月26日起發售。
‧iPad（第10代）售價：
|64GB
|256GB
|Wi-Fi
|3499元
|4699元
|Wi-Fi+流動網絡
|4699元
|5899元
全新iPad Pro
‧配備M2晶片，8核心CPU比M1晶片快達15%；同時亦配備10核心GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達35%。
‧Apple Pencil懸浮感應提升，即使距離達12毫米，顯示器都能感應到Apple Pencil，用戶落筆前就能預覽落筆點，令繪圖及畫插圖更加精準。
‧即日起可預訂，10月26日起發售。
‧iPad Pro（11吋顯示器）售價：
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|Wi-Fi
|6499元
|7299元
|8899元
|12,099元
|15,299元
|Wi-Fi+流動網絡
|7699元
|8499元
|10,099元
|13,299元
|16,499元
‧iPad Pro（12.9吋顯示器）售價：
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|Wi-Fi
|8899元
|9699元
|11,299元
|14,499元
|17,699元
|Wi-Fi+流動網絡
|10,099元
|10,899元
|12,499元
|15,699元
|18,899元
Apple TV 4K（第3代）
‧新增支援HDR10+，帶來精細的畫面質素。
‧Siri Remote沿用上一代的設計和功能，充電則改用USB-C連接埠。
‧即日起可預訂，11月4日起發售。
‧Apple TV 4K（第3代）售價：
|Wi-Fi
|1049元
|Wi-Fi+Ethernet
|1199元