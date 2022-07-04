大閘蟹｜食大閘蟹七注意：皮膚敏感體質虛寒盡量少食、薑水暖胃助消化【附中醫蘇葉生薑茶食譜】 (09:07)

食大閘蟹七注意

1. 每次上限一至兩隻。大閘蟹性寒味鹹，入肝、胃經，多吃易傷脾胃。

2. 孕婦應避免進食。

3. 患皮膚病、容易皮膚敏感、體質虛寒（經常手足冰冷、容易頭暈、疲倦）及膽固醇高的人宜盡量少食。

4. 大閘蟹性寒，蒸蟹時可放適量紫蘇葉。紫蘇性溫味辛，能解魚蟹毒。

5. 食蟹時可配以醋、薑等溫性配料，可以中和蟹的寒性，以及有助殺菌。

6. 同時進食蟹和柿容易引致腹痛、嘔吐、泄瀉等症狀。蟹和柿屬寒涼之物，有說「凡柿同蟹食，令人腹作瀉」。

7. 吃蟹後如感到腸胃不適，可用薑片煮水後趁熱飲用，有暖胃功效和幫助消化。

茶飲食譜：蘇葉生薑紅糖茶

材料：蘇葉9克、生薑9克、一碗水、紅糖適量

製法：蘇葉、生薑加水煮10分鐘，去渣後加入紅糖，溫服。

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