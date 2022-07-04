BTS防彈少年團｜防彈少年團將入伍　國防部准服役期間參加有利國家利益活動 (20:01)

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）的兵役問題一直備受關注，其所屬事務所Big Hit Music昨日（17日）宣布7名成員陸續入伍，本年底將屆30歲的最年長成員Jin，今年內會率先服役。BTS在韓流地位獨特，韓國國防部發言人今日（18日）稱，日後若有公益活動或為了國家利益而舉辦的活動，BTS即使是服役期間，若是願意也可獲准參加。
韓國規定，18至28歲身體健全的成年男性必須服兵役。奧運獎牌得主或藝術文化界具重大成就者，可獲准延後或縮短役期。2020年，韓國政府通過修訂《兵役法》，經文體部推薦，生於1992年的Jin入伍時間獲准推遲至今年底。
Jin今年12月便30歲，入伍期限將至，近月國內再湧現要求豁免或容許BTS以其他服務代替兵役的聲音。惟韓國兵務廳廳長李基植本月初在國會表示，兵役人員資源逐年減少，為了在兵役事務上公平公正，「讓BTS服兵役較為可取」，可謂一錘定音。
BTS曾獲提名格林美獎最佳組合，更在去年的Billboard音樂頒獎禮奪得4獎，為韓國音樂開拓世界市場，帶領韓流席捲全球，不但為韓國帶來龐大經濟收益，推動韓國文化亦功不可沒。此外，BTS今年中曾到訪白宮，與美國總統拜登會面，討論反亞裔種族歧視等議題。
過往亦有不少韓國男藝人在當紅時期被迫放下事業服兵役，如著名男團Big Bang成員G-Dragon（權志龍）及人氣男星Rain。
（綜合報道）
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