天氣｜天文台下午3時40分取消所有熱帶氣旋警告 (15:42)

【14:01】天文台表示，納沙繼續遠離香港，對本港的影響正逐漸減少。但在東北季候風支配下，本港普遍仍然吹強風，高地間中吹烈風。天文台會考慮在下午3時40分或以前發出強烈季候風信號，以取代三號強風信號。相關熱點：知多啲：季候風與熱帶氣旋分別 共同效應風勢更大

【11:51】天文台考慮在下午三時至五時以強烈季候風信號取代三號強風信號。

【09:51】天文台指出，本港現時仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在下午3時前維持。預料納沙會繼續遠離珠江口，本港逐漸不受其環流影響。同時，華南的東北季候風正在增強，該區天氣顯著較涼。當季候風對本港的影響變得更為顯著，天文台會考慮以強烈季候風信號取代三號強風信號。

【08:42】三號強風信號現正生效。天文台稱，三號強風信號會在今日（18日）中午前維持。預料納沙會逐漸遠離本港，本港的風力不會顯著增強，改發八號烈風或暴風信號的機會較低。教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

上午8時30分，天文台錄得氣溫攝氏26.5度，相對濕度46%。上午8時，颱風納沙集結在香港以南約430公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部及中部。

本港地區今日天氣預測，吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，間中有雨。天氣顯著較涼，氣溫徘徊在22度左右，稍後逐漸下降至最低約19度。海有大浪及湧浪。

展望未來一兩日風勢頗大。周三（19日）有幾陣驟雨，早上仍然較涼。周四（20日）短暫時間有陽光。