漱口水致癌？港大牙醫學院講座教授稱謬誤　4類人宜用含氟漱口水防蛀牙 (10:23)

盧展民指出，漱口水有百年歷史，所謂漱口水含酒精或致口腔癌的說法實屬錯誤。他稱，漱口水有抑制細菌作用，使用含氟化物的漱口水可加強防蛀牙作用，而氟化物的建議濃度為200ppm。他補充，現時不少漱口水產品不含酒精，即使有酒精濃度亦不高。

盧展民建議以下類別的人使用含氟化物漱口水，每日可適時使用漱口水一至兩次：

．曾蛀牙或容易患蛀牙者

．牙齒清潔衛生欠佳者

．常吃糖果零食的人

．口水分泌不足、容易口乾的人，例如長者

文：葉明傑

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