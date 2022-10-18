漱口水致癌？港大牙醫學院講座教授稱謬誤　4類人宜用含氟漱口水防蛀牙 (10:23)

為防止蛀牙，牙醫建議使用含氟化物牙膏及漱口水，不過坊間有說法認為常用含酒精漱口水或致癌。香港大學牙醫學院牙齒公共衛生講座教授盧展民醫生接受明報電子平台組查詢時表示，「漱口水致癌」一說屬謬誤。
盧展民指出，漱口水有百年歷史，所謂漱口水含酒精或致口腔癌的說法實屬錯誤。他稱，漱口水有抑制細菌作用，使用含氟化物的漱口水可加強防蛀牙作用，而氟化物的建議濃度為200ppm。他補充，現時不少漱口水產品不含酒精，即使有酒精濃度亦不高。
盧展民建議以下類別的人使用含氟化物漱口水，每日可適時使用漱口水一至兩次：
．曾蛀牙或容易患蛀牙者
．牙齒清潔衛生欠佳者
．常吃糖果零食的人
．口水分泌不足、容易口乾的人，例如長者
文：葉明傑
牙膏刷牙 實用資訊：
16款兒童及普通牙膏總評五星滿分 Sunstar唯一滿分兒童含氟牙膏【附名單】
4款牙膏過敏香料含量較高惟成分表無列出 高露潔、Oral B兒童牙膏上榜
三成兒童牙膏酸鹼值或氟含量太低 Elmex艾美適兒童牙膏兩者均不符內地標準【短片】
什麼食物助牙齒健康？消委會教路︰奶、綠葉蔬菜、豆類、奇異果、紅蘿蔔 六營養素幫到手
防牙石、防敏感、美白牙膏成分知多啲 消委會建議使用前先諮詢牙醫
刷牙三注意 消委會提醒：勿過度用力刷牙 軟毛牙刷倘造成創傷較小
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom