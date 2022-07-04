長新冠患者或失味覺嗅覺　美專家撰診斷治療指引　港醫生稱要考慮醫療負擔 (19:01)

數十名來自全球各地的大學教授或專家合作撰寫指引，方便醫護人員為喪失味覺及嗅覺患者臨牀診斷、製訂治療方向，指引詳述若喪失味覺及嗅覺可以怎樣做測試，以及協助患者改善。對象不限於新冠病人，凡是喪失味覺或嗅覺的人也可跟着指引答題，以找出病因及治療方法。

檸檬、玫瑰助訓練嗅覺

相關大學醫學院耳鼻喉科教授認為，了解病歷是重要，亦可叫病人做味覺及嗅覺測試等。治療就視乎病因，若是感染新冠病毒致失去味道或嗅覺，醫生建議可做嗅覺訓練，每日做兩次練習，最少持續6個月；用不同種類氣味，例如檸檬、玫瑰、桉樹及丁香等，刺激嗅覺神經元。另一個治療是用加入類固醇成分的生理鹽水來沖洗鼻腔。

指引又稱，一些心理因素亦可影響味覺或嗅覺，因此要找出源頭再對症下藥，而不是什麼也不做。

梁子超：大部分失嗅覺味覺者自動痊癒 毋須專科跟進

梁子超表示，新冠疫情初期尤其是最初的病毒，部分患者失去嗅覺味覺，但大部分經過數星期或數個月會自動痊癒，未必需要專科跟進。

他又稱，新冠患者人數以海量計，即使只是5%至10%患者有不同程度長新冠，數目仍相當大，處理方法須考慮會否對醫療需求造成負擔，以及病徵對患者有多大影響。

他認為，大部分患者喪失味覺嗅覺的情況會隨時間慢慢減退，未必需要轉介專科跟進，若病徵嚴重到令病人非常困擾，才考慮接受診斷或治療。他又認為，因新冠病毒新，病毒是否造成後遺症仍未有全面研究，因此高風險入侵治療並不適合；至於味覺訓練或藥物治療，都要先弄清楚是否有效。

（CNN/法新社）