消委會．紫菜｜即食紫菜9款高脂高鈉　小老板辣香味脆紫菜、佳之選泡菜岩海苔、韓印紅傳統紫菜入榜 (12:57)

消委會測試了市面上27款即食紫菜，當中分別有7成（19款）及近4成（10款）樣本分別達到食安中心的高鈉及高脂食物水平，有9款更是高脂兼高鈉（即每100克食物高於20克總脂肪、每100克固體食物超過600毫克鈉）。消委會提醒，攝入過量鈉和脂肪的風險對嬰幼兒和小童的影響尤高。