消委會．紫菜｜即食紫菜9款高脂高鈉　小老板辣香味脆紫菜、佳之選泡菜岩海苔、韓印紅傳統紫菜入榜 (12:57)

消委會測試了市面上27款即食紫菜，當中分別有7成（19款）及近4成（10款）樣本分別達到食安中心的高鈉及高脂食物水平，有9款更是高脂兼高鈉（即每100克食物高於20克總脂肪、每100克固體食物超過600毫克鈉）。消委會提醒，攝入過量鈉和脂肪的風險對嬰幼兒和小童的影響尤高。
9款即食紫菜高脂兼高鈉（產品／大約零售價(每包)／聲稱原產地／總脂肪(每100克)／鈉(每100克)）
．萬田Manjun Laverland Crunch芥辣味韓國紫菜／$33.9／韓國／38.5／1850
．韓印紅傳統紫菜／$10／韓國／42.6／660
．貝貝ivenet有機營養紫菜／$58.9／韓國／29.1／935
．三祖SAJO即食紫菜 ／$24.9／韓國／34.3／1190
．佳之選SELECT泡菜岩海苔 ／$12.9／韓國／41.4／1360
．東遠Dongwon橄欖油鹽燒紫菜 ／$18／韓國／43.6／1170
．江戶EDO Pack純生岩海苔／$19.9／韓國／41.7／987
．小老板Tao Kae Noi脆紫菜（辣香味）／$13／泰國／60.4／699
．Bebefood嬰幼兒紫菜／$38／韓國／32.6／1310
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