消委會．音樂串流平台｜消委會提醒免費試用後或自動續訂　高解析音質要裝置配合 (17:56)

●「免費試用」後注意或自動續訂

消委會提醒，Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music在「免費試用期」後會自動續訂，用戶須記下試用到期日，以便日後取消訂閱。消費者亦應注意刪除平台的應用程式，不等於提出終止服務。

另外，JOOX、Spotify、YouTube Music提供的「免費版」會出現間歇播放廣告、不提供離線播放服務等。

●各平台歌庫藏量不一

除MOOV沒有披露收納歌曲數量外，其餘6個平台的歌庫藏量相差可逾一倍。Apple Music、KKBOX、TIDAL收納的歌曲數量有逾9000萬首，而JOOX則有逾4000萬首。

●高解析要裝置配合 聽覺能否分辨高解析存爭議

消委會建議，用戶在選用「無損」或「高解析」音質計劃時，須配備外置數碼模擬轉換器（DAC），以及合適的耳機，才能呈現高解析音色。消委會又指出，學術界對人類聽覺能否分辦高解析音樂仍有爭議，有平台亦提到聽覺屬主觀感受，或與先天條件有關，所以即使選用高解析服務計劃，亦不一定能獲得更佳聆聽體驗。

●一帳戶同時僅一裝置使用

消委會稱，同一帳戶雖然可在不同裝置登入，但每個獨立帳戶同時只可在一部裝置上使用，如需與其他家庭成員同時使用，可考慮訂閱家庭服務計劃。