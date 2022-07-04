消委會．紫菜｜即食紫菜忌食過量　「寶寶百味」幼兒食1份超每日碘攝入量九成　Topvalu成人食兩片超內地建議上限 (12:25)

紫菜富含礦物質，常被視為健康食品。消委會測試市面上27款不同種類的即食紫菜樣本，結果顯示全部紫菜的碘含量豐富，適量進食有助保持新陳代謝，惟食過量可能影響甲狀腺功能，應留意進食分量。測試中有4款聲稱供36個月以下嬰幼兒食用的零食紫菜樣本，其中「寶寶百味」進食1份所攝取的碘含量，已比1至3歲幼兒每日推薦攝入量超出90%。
另外，壽司或飯團用紫菜樣本中，Topvalu碘含量最高，食用1份（約1片）會攝入450微克碘，已高於18歲或以上人士每日120微克的推薦攝入量，並達其每日攝入量上限（600微克）的75%。一日食2片攝入的碘已超出內地建議攝入上限，以及達世衛建議上限（成人每日碘攝入量上限按每公斤體重計算不應超過30微克）的50%。
兩款紫菜詳情：（牌子及產品名稱／重量或數量／食用分量／聲稱來源地／每包大約零售價 ／每份碘含量／總評）
寶寶百味Baby Basic Organic Baby Seaweed (No Added Salt)／20克／2克／韓國／$58／171微克／3.5
Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls／20片／1.3克／日本／$39.9 ／450微克／4.5