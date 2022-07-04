消委會．紫菜｜即食紫菜忌食過量　「寶寶百味」幼兒食1份超每日碘攝入量九成　Topvalu成人食兩片超內地建議上限 (12:25)

紫菜富含礦物質，常被視為健康食品。消委會測試市面上27款不同種類的即食紫菜樣本，結果顯示全部紫菜的碘含量豐富，適量進食有助保持新陳代謝，惟食過量可能影響甲狀腺功能，應留意進食分量。測試中有4款聲稱供36個月以下嬰幼兒食用的零食紫菜樣本，其中「寶寶百味」進食1份所攝取的碘含量，已比1至3歲幼兒每日推薦攝入量超出90%。