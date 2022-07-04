消委會．牙膏｜16款兒童及普通牙膏總評五星滿分　Sunstar唯一滿分兒童含氟牙膏【附名單】 (14:05)

消委會測試市面13款兒童及17款普通牙膏，當中5款兒童牙膏總評達5星滿分，Sunstar G.U.M Toothpaste(Grape Flavor)(2-6歲)葡萄味屬唯一滿分的兒童含氟牙膏。另有11款普通牙膏達5星滿分，其中7款為含氟牙膏。