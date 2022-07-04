消委會．牙膏｜16款兒童及普通牙膏總評五星滿分　Sunstar唯一滿分兒童含氟牙膏【附名單】 (14:05)

消委會測試市面13款兒童及17款普通牙膏，當中5款兒童牙膏總評達5星滿分，Sunstar G.U.M Toothpaste(Grape Flavor)(2-6歲)葡萄味屬唯一滿分的兒童含氟牙膏。另有11款普通牙膏達5星滿分，其中7款為含氟牙膏。
16款牙膏總評五星滿分（品牌及產品名稱／聲稱來源地／大約零售價／容量／標示適用年齡）
兒童含氟牙膏
．Sunstar G.U.M Toothpaste(Grape Flavor)兒童含氟牙膏(2-6歲)葡萄味／日本／$27／70克／2-6歲
兒童不含氟牙膏
．Optima Aloe Dent Aloe Vera fluoride free toothpaste(strawberry flavour)蘆薈兒童專用牙膏(士多啤梨味)／意大利／$52／50毫升／小童
．Weleda唯美達Children's Tooth Gel兒童潔齒啫喱／德國／$84／50毫升／—
．Blorepair貝利達Kids Oral Care兒童牙膏／意大利／$49／50毫升／0-6歲
．Nuk Baby Toothpaste with Starter Toothbrush／德國／$79／50毫升／3-36個月
普通含氟牙膏
．Sensodyne舒適達 舒適達清涼薄荷配方牙膏／泰國／$40／120克／不適合12歲以下
．Parodontax牙齦適 牙齦適牙齦護理牙膏原味配方／泰國／$34／100克／不適合12歲以下
．MARVIS Toothpaste(Sweet & Sour Rhubarb)酸甜大黃牙膏／意大利／$78／75毫升／—
．NONIO Toothpaste Clear Herb Mint無口氣牙膏清涼薄荷味／日本／$20／130克／—
．LG Himalaya Pinksalt Pumping Toothpaste(Ice Calming Mint)喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏 (冰涼薄荷味)／韓國／$40／285克／—
．Okina Always Sensitive Protect抗敏感多重護理美白牙膏／日本／$65／110克／—
．LG W.H.A.T 竹鹽護齦防敏牙膏／韓國／$20／140克／—
普通不含氟牙膏
．Plen Tze Huang片仔癀 Max Pro-Gum Care Toothpaste Pro(Frensh Mint)牙火清清火護齦牙膏(冰爽薄荷)／—／$39／95克／不適合6歲以下
．Muji Tooth Gel／日本／$40／120克／—
．Dr. Bronner's Peppermint All-One Toothpaste有機薄荷美白牙膏／美國／$68／140克／—
．Dentiste Plus White Hygienic & Herbapeutic Toothpaste／泰國／$90／160克／—
消委會．牙膏／刷牙 實用資訊：
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