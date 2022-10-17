天氣｜三號波料周二早上5時前維持　驟雨增多　市區氣溫料最低約19度 (20:50)

與納沙相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨。而受東北季候風影響，該區氣溫會顯著下降。本港地區今晚（17日）及明日天氣預測：吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，有幾陣驟雨，初時氣溫約26度。明日驟雨增多，市區氣溫逐步下降至最低約19度，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。展望隨後一兩日風勢頗大。周三有幾陣驟雨，早上仍然較涼。周四短暫時間有陽光。

【11:30】天文台改發三號強風信號。過去數小時，納沙穩定地靠近廣東沿岸。按照現時預測路徑，納沙的烈風圈會與廣東沿岸保持一定距離，除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則今晚午夜前改發八號烈風或暴風信號的機會不大。三號強風信號會在今日維持。

【09:49】天文台表示，按照現時預測路徑，納沙會在今日日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強，天文台會在上午11時30分或以前改發三號強風信號。

【08:42】一號戒備信號，現正生效。過去數小時，納沙有所增強。按照現時預測路徑，納沙會在日間最接近本港，在納沙及東北季候風共同影響下，預料本港普遍風力會在日間逐漸增強，天文台表示會在上午10時至中午12時之間改發三號強風信號。

上午8時30分，天文台錄得氣溫攝氏26.5度，相對濕度46%。

(天文台)