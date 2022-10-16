瑜伽褲不宜長時間穿　醫生提醒或增陰道炎皮膚炎風險 (12:08)

婦產科專科醫生江穎珊指出，瑜伽褲的物料多為尼龍和人造纖維，透氣度不足，排汗和吸濕功能亦較弱，增加女性敏感部位的溫度和濕度，助長細菌急速生長。倘若長期穿瑜伽褲，可能增加陰道炎風險，出現分泌變黃變多、呈白色濃稠狀，甚至有臭味等徵狀，或引致巴氏腺囊腫。

皮膚科醫生：倘需長時間穿着 可先薄塗潤膚膏

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯亦稱，長期穿瑜伽褲可引致不同皮膚問題。瑜伽褲不透氣，穿着時皮膚又熱又濕，汗水累積浸軟皮膚角質層，加上磨擦，或會引起皮膚炎；瑜伽褲較貼身容易造成毛孔閉塞，加上悶熱潮濕環境，細菌滋生易引起毛囊發炎。近日乾燥天氣加上瑜伽褲磨擦皮膚，容易造成皮膚敏感痕癢，引起濕疹。

林嘉雯提醒，皮膚敏感或大汗的人，穿瑜伽褲的時間宜盡量減少。若需要長時間穿着，穿着前可薄塗潤膚膏，減少對皮膚的磨擦，回家後亦應立即洗澡，盡快沖走皮膚上的汗水，再塗潤膚膏。倘若發現有皮膚問題，應盡快求醫。

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