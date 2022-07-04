何韻詩剝智慧齒患牙骹病　港大牙科副教授：女性常見　張口會痛　難吃硬韌食物 (13:46)

歌手何韻詩早前稱年初剝智慧齒後出現牙齒問題，患上顳頜關節疾病。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀副教授梁耀殷醫生接受明報電子平台組訪問表示，這屬於牙骹病（Temporomandibular Disorder），常見於女性，有研究顯示三名女性中有一人在一生中曾試過有牙骹病或牙骹痛，情況屬普遍。相關報道：何韻詩年初剝智慧齒患顳頜關節疾病
梁耀殷解釋，牙骹是關節，附近有咀嚼肌，歌手、司儀，或是吹奏樂器的人，口部經常活動，因而容易影響相關肌肉，出現牙骹問題。有牙骹問題的人，打呵欠也可能會誘發牙骹痛，一些常見徵狀包括張口時會痛、難以大幅張開口、吃不到硬或韌的食物。
至於治療方法，梁耀殷稱牙醫一般會處方消炎止痛藥，患者接受物理治療，進行關節運動，又或是睡覺時佩戴牙膠助肌肉放鬆，甚至是微創手術等。他提醒，牙骹病患者接受牙科治療時，倘若長時間張開口牙骹會倦而想休息，應告知牙醫，縮短治療時間。
知多啲：剝智慧齒局部麻醉「幾安全」
新加坡一名女子2019年因剝4隻智慧齒接受全身麻醉，結果出現「惡性高熱」而身亡。梁耀殷表示，「惡性高熱」是已知的全身麻醉風險，出現機率非常低，與剝智慧齒手術無關，或與患者基因有關。梁耀殷補充，剝4隻智慧齒也不一定全身麻醉，可局部麻醉，不過倘若病人較緊張，又或手術較困難，醫生考慮到「睡一覺會較舒服」，才會建議患者接受全身麻醉。局部麻醉影響神經線的機率很小，「可以說幾乎是幾安全的」。
文：葉明傑
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