何韻詩剝智慧齒患牙骹病　港大牙科副教授：女性常見　張口會痛　難吃硬韌食物 (13:46)

梁耀殷解釋，牙骹是關節，附近有咀嚼肌，歌手、司儀，或是吹奏樂器的人，口部經常活動，因而容易影響相關肌肉，出現牙骹問題。有牙骹問題的人，打呵欠也可能會誘發牙骹痛，一些常見徵狀包括張口時會痛、難以大幅張開口、吃不到硬或韌的食物。

至於治療方法，梁耀殷稱牙醫一般會處方消炎止痛藥，患者接受物理治療，進行關節運動，又或是睡覺時佩戴牙膠助肌肉放鬆，甚至是微創手術等。他提醒，牙骹病患者接受牙科治療時，倘若長時間張開口牙骹會倦而想休息，應告知牙醫，縮短治療時間。

知多啲：剝智慧齒局部麻醉「幾安全」

新加坡一名女子2019年因剝4隻智慧齒接受全身麻醉，結果出現「惡性高熱」而身亡。梁耀殷表示，「惡性高熱」是已知的全身麻醉風險，出現機率非常低，與剝智慧齒手術無關，或與患者基因有關。梁耀殷補充，剝4隻智慧齒也不一定全身麻醉，可局部麻醉，不過倘若病人較緊張，又或手術較困難，醫生考慮到「睡一覺會較舒服」，才會建議患者接受全身麻醉。局部麻醉影響神經線的機率很小，「可以說幾乎是幾安全的」。

文：葉明傑

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