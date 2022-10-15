天氣｜天文台：周日多雲乾燥　下周風勢頗大　周三最低19度 (19:30)

【12:40】天文台發出特別天氣提示，預測位於呂宋海峽附近的熱帶氣旋會在明日下午進入南海東北部。同時，一股強烈東北季候風補充亦會抵達華南，預料未來數天香港主要受東北季候風影響。而該熱帶氣旋會與香港保持超過400公里的距離，對香港的直接威脅不大。

本港下周初至中期風勢頗大，天文台屆時會按情況發出強烈季候風信號，本港離岸會吹偏北強風，高地風力可能達到烈風程度。下周二至周四天氣亦較涼，氣溫會下降至19度左右。

【11:10】上午11時，天文台錄得27.8度，相對濕度46%。預測今日本港天晴乾燥，吹和緩偏北風，離岸風勢間中清勁。最高氣溫31度。

受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。季候風補充會在明日抵達華南，沿岸地區下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。明日及下周一部分時間有陽光。下周二及周三天氣較涼，氣溫下降至20度或以下。