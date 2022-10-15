荷蘭王儲「大碼」身形受議論　18歲仍在學拒領王室津貼 (14:12)

混血公主Princess of Orange

阿馬利婭公主是荷蘭國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Queen Maxima）的長女，擁有王儲頭銜Princess of Orange（橙色是荷蘭的代表色）。由於母親是阿根廷人，所以阿馬利婭其實是荷蘭和阿根廷混血。阿馬利婭還有兩個妹妹，分別是Princess Alexia和Princess Ariane。

「大碼」身形備受議論

阿馬利婭公主踏入青春期後，身形逐漸豐滿。她16歲時，名人八卦雜誌《Caras》在封面標題以「Plus Size（大碼）」形容阿馬利婭公主的身材，引起議論。不少人均認為媒體應關注這位年輕王室成員的成就，而非她的身材，雜誌的說法亦可能向其他青春期少女發出錯誤信息。

體恤民艱拒領王室津貼

阿馬利婭公主在去年即將滿18歲時，寫信予首相呂特，表明將放棄滿18歲後每年可獲得的160萬歐元（約1220萬港元）王室津貼，直至開始履行公務。她稱，不勞而獲讓她感到不舒服，尤其在新型冠狀病毒疫情期間，其他學生的日子比她艱難得多。

荷蘭王儲可與同性結婚

荷蘭在2001年成為首個同性婚姻合法化的國家，不過去年一本關於阿馬利婭公主的新書，質疑該國法律似乎排除同性王室伴侶的可能，引起議論。首相呂特回應稱，王儲有權與任何性別的人結婚，毋須放棄繼承權。阿馬利婭公主14歲時，亦曾於「紫色星期五」穿紫色衣服上學，聲援非異性戀學生。相關報道：談荷蘭公主新書質疑法律排除王室同性婚姻 首相：王儲與同性結婚毋須棄繼承權（2021年10月13日）

（BBC/衛報/每日郵報/明報資料室）