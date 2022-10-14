類鼻疽可經土壤、水源傳播　醫生提醒耕種、行山注意事項 (18:52)

打風大雨或揚起類鼻疽菌 過後不宜行山

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，一般行山感染類鼻疽機率很微，不過若打風下雨後，本身在泥土中的細菌被揚起，如微塵飄浮在空氣中，市民就有可能吸入細菌。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷亦表示，一般人對類鼻疽菌沒有抗體，即使健康的人吸入肺部亦可致病，他建議市民行山都戴口罩。除了吸入，皮膚有傷口亦是細菌感染的源頭，兩個醫生都建議市民須包紮好傷口。

感染及傳染病專科醫生黃天祐就表示，一般濕潤泥土較易有類鼻疽菌，因此行山休息時坐地上也有可能接觸到，建議可選擇較乾爽地方休息。

何栢良又提醒，污染的水源亦可以是感染源頭，他警告最好不要收集山水飲用，或用山水洗面、洗手。曾祈殷就認為，不要在山澗玩水或赤腳行山澗，可穿長袖衣服，令皮膚減少接觸類鼻疽菌機率。

耕種宜戴手套 接觸泥土後要消毒手

曾祈殷表示，類鼻疽菌特性耐熱，約攝氏76度以上才可消滅，同時可在惡劣環境生長，可長時間存在泥土中，特別是濕潤黏土。市民如要到農田耕種，曾祈殷及何栢良都建議要戴手套，穿上長靴才在農田活動。

黃天祐表示，他有一個病人在家中花園處理花泥後染病，懷疑泥土有類鼻疽菌，他提醒即使在家中處理盆栽也要戴上手套。若果下雨後花園浸濕也要避免穿拖鞋。

何栢良提醒，市民購買小盆栽，尤其若植物來自東南亞地區，盆栽也可能有菌，所以接觸完要洗手。

3名醫生均提醒，市民接觸泥土後，必須徹底清潔及消毒隻手。

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