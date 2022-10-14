類鼻疽集中深水埗　何栢良料有傳播鏈　籲留意接觸皮膚日用品有否受污染 (16:50)

他解釋，美國曾經有4宗病例，分布4個不同地區，沒有接觸史，看似沒有關連，但調查後發現病人使用同一個東南亞入口品牌的香精噴屋，懷疑香精原材料受類鼻疽病菌污染，導致4人染病。

另外，8月時本港曾打風，雨水亦較多，何栢良提醒也要調查會否是放在店舖的物品受雨水污染，市民接觸後染病。

何栢良認為，香港類鼻疽發病率一向低，加上疫情下市民戴口罩，今次短時間爆發明顯是不尋常，要做基因圖譜分析，了解個案是否同一感染源，又說今次個案未必是與泥土或打風有關，調查方向要擴闊。

何栢良：深水埗買東西留意包裝有否水漬

何栢良表示，現階段不能排除病人是否曾使用同類日用品，他認為一些接觸皮膚或噴劑日用品都要留意，例如搓手液、檢測棒、口罩等，他解釋一些標榜不含酒精、天然成分洗手液亦有可能原材料如植物或泥土受污染，要特別留意來自東南亞產品，因是發病率較高的地區。

另外，以往研究曾在收集的雨水驗出類鼻疽菌，因此打風落雨後，雨水有可能污染了物品。尤其若物品是接觸皮膚或噴劑，便更易傳染。何栢良提醒市民，尤其在深水埗區買東西時，要留意衛生狀況，若擺地攤、不衛生就不應購買，同時要留意包裝有否水漬，或者有水浸過的痕迹亦不要購買。

高濃度酒精有效殺死病菌 有傷口要貼膠布

何栢良說，人主要經皮膚傷口或吸入受污染的微塵、水滴，飲用受污染的水而感染類鼻疽，高濃度酒精可有效殺死病菌。

他提醒市民有傷口要貼膠布。另外，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，以及服用類固醇的病人感染風險較高。

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