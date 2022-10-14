中共二十大｜10月16日北京召開　一文睇二十大重點 (09:09)

中共黨代會多久舉行一次？二十大會上選舉有何重點？

中國共產黨全國代表大會（中共黨代會）每5年舉行一次，由中央委員會召集，今年10月16日將舉行第二十屆，預計會期約一星期。9月底已選出2296名中共二十大代表，而黨代會最受關注是黨內人事安排，亦將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會（中紀委）。

大會閉幕後，將召開中共第二十屆中央委員會第一次全體會議（中共二十屆一中全會），會上經選舉產生中央委員會總書記（中共中央總書記）、中央政治局常務委員會委員、中央政治局委員、中央書記處書記，並批准任命中紀委成員、決定中央軍事委員會組成人員。當中以中央政治局常委名單最受關注，這亦影響國家領導人的產生。

二十大有何看點？

●習近平會否再次連任？

二十大選出中共新一屆中央委員會，中央委員會將在一中全會選出總書記，屆時中共中央總書記習近平會否再連任將正式揭盅。

習近平於2012年中共十八大當選中共中央總書記，2017年十九大成功連任，現時為中共中央總書記、中央軍委主席及國家主席。

●中央政治局常委誰屬？

十九大選出的現任中央政治局常委有7人，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。常委人選對國家領導人如正副國家主席、正副總理、人大正副委員長、全國政協正副主席等重要人事安排，也有影響。

●國務院總理的接任人誰屬？

李克強已出任兩屆國務院總理，今年3月全國兩會時，他在總理記者會上證實今年是其總理任期的最後一年。雖然新總理誰屬要到明年的十四屆全國人大才揭盅，但二十大產生的常委名單，已能讓外界對總理接任人選得知一二。

●會否修改共產黨黨章？

中共十九屆七中全會剛於10月12日閉幕，會後發布的公報指出，全會討論並通過了《中國共產黨章程（修正案）》，將提請二十大審查和審議，惟暫未公布修改內容。

（綜合報道）

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