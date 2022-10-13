疫下二維碼愈出愈多　數一數港人有幾多二維碼 (09:17)

1. 檢測登記碼

11月起，「願檢盡檢」者必須使用「檢測登記碼」二維碼，方可免費做檢測。他們需預先經安心出行自行填報登記資料及生成用戶專屬的「檢測登記碼」，以供做核酸檢測時即場掃描，取代人手輸入資料。

2. 疫苗接種紀錄／電子針卡

分為藍碼、黃碼和紅碼，另設紅框代表不符合當前的疫苗通行證要求。

3. 康復紀錄碼

新冠康復者在康復後180日內，可使用康復紀錄碼替代電子針卡，進入「疫苗通行證」指明處所。

4. 醫學豁免證明書

豁免證明書由醫生簽發，證明患者不適合接種新冠疫苗，有效期為90日至180日。

5. 場所二維碼

場所二維碼一般張貼在場所的當眼處，市民進入時須用安心出行掃描場所二維碼，記錄行蹤。

6. 香港健康碼

香港健康碼（港康碼）是為配合香港與內地通關之用，讓合資格的人進行實名登記、上傳「安心出行」紀錄及健康申報、把認可核酸檢測結果及新冠疫苗接種紀錄傳送至廣東省健康碼系統（粵康碼），用以申請豁免檢疫入境內地。

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX