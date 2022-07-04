類鼻疽資訊：接觸受污染土壤水源感染　死亡率40至75%　可用抗生素治療 (18:45)

衛生防護中心於今年8月至10月期間，共接獲15宗感染「類鼻疽」個案。明報電子平台組整理「類鼻疽」的傳播途徑、臨牀特徵及治療方法等資訊，供讀者參考。
病原體
「類鼻疽」是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，可影響人類和動物，例如羊、豬、貓、狗等。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。
傳播途徑
．人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷或傷口）受感染
．吸入受污染的微塵、水滴，飲用受污染的水
．人傳人非常罕見，但可透過接觸患者的血液或體液而傳播
臨牀特徵
類鼻疽的臨牀表現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染。視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。
潛伏期
通常為2至4周，但可以介乎一天至數年。
治理方法
「類鼻疽」可用抗生素治療，死亡率約為40-75%。一些慢性感染或需較長期的治理。
高風險群組
有長期病患，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人可能於職業環境中受感染。
預防方法
．避免接觸受污染的土壤
．進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿上適當防護衣物，如戴手套、穿水靴
．接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴
．盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋
．接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手
．不要飲用未經煮沸的水
．外遊者可能透過戶外水上活動受感染，應避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）
資料來源：衛生防護中心