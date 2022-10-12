新冠疫苗｜政府增9個新冠疫苗接種點　10月底關6間社區疫苗中心 (14:39)

●增加7個「私家診所新冠疫苗接種站」

10月18日起開放，為年齡6個月或以上的人提供科興疫苗，並為12歲或以上的人提供復必泰疫苗接種服務。市民可由10月13日上午9時起透過booking.covidvaccine.gov.hk，預約下列接種站的免費接種服務。

1. 旺角彌敦道612-618號好望角大廈（百本專業護理服務）

2. 旺角彌敦道700號T.O.P商場（莊柏醫療中心）

3. 紅磡湖光街1號（梁樹標醫生診所）

4. 將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期（緻仁醫療）

5. 上水龍琛路39號上水廣場（莊柏醫療中心）

6. 荃灣楊屋道1號荃新天地（柏峰醫務中心）

7. 東涌慶東街1號東堤灣畔（卓健醫療）

●增加兩個「社區疫苗接種站」

1. 黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站今日起為市民服務。

2. 鰂魚涌渣華道363號渣華道遊樂場社區疫苗接種站（近港鐵鰂魚涌站C出口），10月31日起開放，網上預約由10月25日上午9時開始。

*此兩個接種站每日上午9時至下午6時開放，提供科興（6個月或以上）和復必泰（12歲或以上）兩款疫苗的接種服務。

●關閉6個社區疫苗接種中心

設於界限街體育館、荔枝角公園體育館、曉光街體育館、渣華道體育館和西灣河體育館的社區疫苗接種中心及上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心，將提供服務至10月31日中午12時，其後會關閉。

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