諾貝爾獎｜一文睇2022年度諾貝爾獎得主 (19:21)

醫學獎得主︰瑞典遺傳學家佩博（Svante Pääbo）

佩博憑着對已滅絕古人類基因和人類演化的發現獲獎。他為「現代人表親」尼安德特人（Neanderthal）及另一古代人種丹尼索瓦人（Denisovan）作基因排序，繼而找出這兩種已滅絕古人跟現代人類的關係，有助了解現代人類的獨特之處和進化史。

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物理學獎得主︰法國科學家阿斯佩（Alain Aspect）、美國科學家克勞澤（John F. Clauser）、奧地利科學家蔡林格（Anton Zeilinger）

3人均是專門研究量子力學的物理學家。獎項表彰他們在「糾纏光子實驗、驗證違反貝爾不等式和開創量子信息學」的貢獻。3人利用量子糾纏態做了破天荒的實驗，實驗結果為基於量子信息的新技術掃清道路，目前在量子電腦、量子網絡和量子保密通訊方面已有大量相關研究。

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化學獎得主︰美國科學家貝爾托齊（Carolyn Bertozzi）及沙普利斯（Barry Sharpless）、丹麥科學家梅爾達爾（Morten Meldal）

3人專研「點擊化學」與「生物正交化學」的學者，獎項表彰他們憑對基因定位及藥物研發，以至於幫助實現快速無害生物測試等發展貢獻良多。其中沙普利斯更成為史上第五名兩度榮獲諾貝爾獎的個人得主。

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文學獎得主︰法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）

艾諾成為首名獲得諾貝爾文學獎的法國女性，她的「自傳體小說」作品圍繞自身經歷，感悟人生而引發讀者共鳴，負責頒獎的瑞典學院說她「以勇氣和精確敏銳度揭開個人回憶當中的根源、疏離感與集體制約」。

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和平獎得主︰白俄羅斯在囚民權領袖比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織Memorial、烏克蘭人權組織Center for Civil Liberties

獎項表彰3個得獎人和組織分別代表其國家的公民社會，多年來宣揚批判權力的權利，並保障公民基本人權，於記錄戰爭罪行、違反人權及濫權作出卓越努力，彰顯公民社會對和平與民主的重要性。

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經濟學獎得主︰美國聯儲局前主席伯南克（Ben S. Bernanke）、以及美國學者Douglas W. Diamond和Philip H. Dybvig

獎項表彰3人在銀行和經濟危機研究上的貢獻。

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