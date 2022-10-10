秋梨｜脾胃虛寒慎吃梨　中醫建議揀豐水梨啤梨 (09:34)

燥熱者較適合吃梨

中醫認為梨是「百果之宗」（「宗」代表正宗），偏寒，有大量水分，可滋陰潤燥、清內臟燥熱。林冠傑表示，容易生痱滋、愛吃煎炸香口食物、大便較乾、燥熱、口苦、不怕凍的人較適合吃梨清熱。

糖尿病人慎吃

體質虛寒的人慎吃梨，虛寒徵狀包括手腳冷凍、容易反胃、胃酸倒流、腹瀉、胃寒、飲水也覺得寒涼、飲凍開水想嘔、吃梨會嘔或口寡。梨糖分亦高，糖尿病人亦要慎吃。

林冠傑解說，梨的寒性程度亦與甜度有關，愈甜的梨寒性相對較少，因為甜入脾胃，有和中的功效（「中」代表脾胃在人體中間）。

林冠傑續提醒吃梨兩個注意事項：

‧不宜當早餐──梨偏寒，不建議將生梨或生梨汁當早餐。

‧梨宜室溫吃──吃凍梨會增加腹瀉和腸胃不好的可能。在雪櫃存放的梨，取出後宜待室溫才吃，或於削皮前先用暖水浸一浸。

梨 實用資訊：

果商教揀梨：中國南水梨性價比高 日本新甘泉梨、水晶梨不耐放宜盡快食【附選購貼士】

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom