諾貝爾獎4個冷知識　歷來僅60女性得主　7得主曾多次獲獎 (17:00)

‧歷來近千得主 僅有60女性

今年的諾貝爾文學獎由82歲的法國女作家Annie Ernaux獲得，化學獎其中一名得獎者則是美國女科學家Carolyn Bertozzi。諾貝爾獎得主一向以男性居多，由1901年首屆諾貝爾獎至今屆（截至10日9日，未計10月10日頒發的經濟獎），共有978名個人及組織獲獎，當中部分得主是重覆獲獎。歷來得獎者中，連同今屆至今的兩名女得主，只有60人為女性。

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‧7得主曾多次獲諾貝爾獎

今年的諾貝爾化學獎得主之一、美國學者Barry Sharpless，在2001年亦曾獲頒諾貝爾化學獎，累計得獎兩次，成為第七個曾多次獲頒諾貝爾獎的得主。

其餘多次獲諾獎的，包括John Bardeen（1956年及1972年物理學獎）、居禮夫人（1903年物理學獎及1911年化學獎）、Linus Pauling（1954年化學獎及1962年和平獎）、Frederick Sanger（1958年及1980年化學獎）、紅十字國際委員會（1917年、1944年及1963年和平獎），以及聯合國難民署（1954年及1981年和平獎）。

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‧居禮夫人和她的「諾貝爾獎家庭」

曾兩次獲得諾貝爾獎的居禮夫人，是19世紀末至20世紀初的知名科學家，最大成就包括開創放射性理論，以及發現釙（Po）和鐳（Ra）兩種新元素。她於1903年與丈夫Pierre Curie一同獲得諾貝爾物理學獎。她的女兒Irène Joliot-Curie與女婿Frédéric Joliot，於1935年一同獲諾貝爾化學獎。在諾貝爾獎網站，居禮一家被形容為「非常成功的諾貝爾獎家庭」。

‧最年輕諾獎得主僅17歲 最年長97歲

巴基斯坦少女馬拉拉（Malala Yousafzai）在2014年，以17歲之齡獲得諾貝爾和平獎，是最年輕諾獎得主。至於最年長得主則是古德伊納夫（John Bannister Goodenough），在2019年以97歲高齡獲得諾貝爾化學獎。

（諾貝爾獎網站）

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