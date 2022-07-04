日本自由行｜入境日本用快速通道須下載MySOS　抵達前至少6小時填妥資料【附MySOS教學連結】 (16:58)

日本10月11日放寬個人自由行，入境日本的遊客料增加。市民入境日本時，如想使用快速通道（Fast Track），當局要求旅客須下載MySOS應用程式，並於航班預定抵達前6小時完成註冊，除了填寫個人資料、上載護照，亦要填寫或上載疫苗接種證明或72小時內檢測陰性證明等。縱橫遊常務董事袁振寧接受明報電子平台組查詢時，建議旅客在出發前一、兩天完成MySOS註冊。東瀛遊執行董事禤國全亦建議旅客下載MySOS，至於實際能否節省等候時間，則要視乎入境旅客多寡。他另提醒，MySOS不支援部分智能手機的作業系統（如華為）。
⬤MySOS註冊步驟
1. 下載MySOS手機應用程式（MySOS支援的手機作業系統為iOS或Android）
2. 開啟MySOS手機應用程式，同意服務使用條款及隱私政策
3. 進入帳戶註冊版面，輸入護照號碼、出生日期、姓名等資料
4. 進入MySOS首頁，點選「預先登記檢疫手續」（Pre-registration for Quarantine Procedures）
【MySOS詳細教學，請參閱厚生勞動省檢疫手續事前註冊：teachme.jp/111284/manuals/14659869】
⬤提交資料：
‧護照
．提問表WEB（問卷） ：需要填寫電郵資料、聯絡電話、航班資料、入境日本居住地點等
．承諾書
．疫苗接種證明（須接種三針認可疫苗）／出發前72小時內檢測陰性證明
．完成註冊：按指示提交資料後，並完成疫苗接種證明或出發前72小時內檢測陰性證明的審查，應用程式頁面將自動變為綠色或藍色，代表完成註冊。
日本自由行/遊日實用資訊：
日本10‧11重啟自由行 安心出行針卡可否用作入境？社區檢測中心陰性結果接受否？【附實用連結】
日本入境須打3針或72小時內核酸陰性證明 疫苗證明須日文或英文列明接種資料
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