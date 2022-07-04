日本自由行｜入境日本用快速通道須下載MySOS　抵達前至少6小時填妥資料【附MySOS教學連結】 (16:58)

日本10月11日放寬個人自由行，入境日本的遊客料增加。市民入境日本時，如想使用快速通道（Fast Track），當局要求旅客須下載MySOS應用程式，並於航班預定抵達前6小時完成註冊，除了填寫個人資料、上載護照，亦要填寫或上載疫苗接種證明或72小時內檢測陰性證明等。縱橫遊常務董事袁振寧接受明報電子平台組查詢時，建議旅客在出發前一、兩天完成MySOS註冊。東瀛遊執行董事禤國全亦建議旅客下載MySOS，至於實際能否節省等候時間，則要視乎入境旅客多寡。他另提醒，MySOS不支援部分智能手機的作業系統（如華為）。