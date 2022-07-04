日本10月11日重啟自由行　安心出行針卡可否用作入境？本港社區檢測中心陰性結果接受否？【附實用連結】 (11:39)

入境日本有什麼要求？

根據日本政府規定，現時入境者如已完成接種3劑新冠疫苗、持有日本認可的有效接種疫苗證明，入境時便毋須出示核酸檢測陰性結果。如無日本認可的針卡，便須出示出發前72小時內核酸檢測陰性結果證明。如未能提供上述兩項證明的任何一項，將被拒入境。

日本對新冠疫苗接種證明有什麼要求？安心出行內置電子針卡可否用作入境？

疫苗接種證明必須是由政府或醫療機構簽發，並以日文或英文列明接種者的姓名、出生日期、接種疫苗日期及針數、疫苗名稱及生產商等資料。

惟須注意，日本駐香港總領事館表示，由於安心出行內之電子疫苗接種證明沒有顯示接種者之全名及出生日期，因此安心出行內置的電子疫苗接種證明不符合所需條件。建議攜同紙本針卡出發。

入境日本新冠疫苗接種證明要求

哪種新冠疫苗獲日本政府承認？

日本認可的新冠疫苗包括11間廠商──輝瑞/BioNTech、科興、國藥、莫德納、阿斯利康等。

日本厚生勞動省相關公報

接種3劑新冠疫苗的要求是否適用於所有年齡的人？

日本駐香港總領事館指出，對於未持有有效疫苗接種證明之18歲以下兒童，如果他們由持有有效疫苗接種證明，並負責管理該名兒童之活動的同居父母或監護人陪同下入境，將被視為持有有效疫苗接種證明之特例處理，與父母或監護人一樣毋須檢測陰性證明書。

惟須注意，如未持有有效疫苗接種證明之18歲以下兒童單獨入境（即沒有持有有效疫苗接種證明的父母或監護人陪同），則不視作特例處理。

本港社區檢測中心發出的檢測陰性證明，可否用作入境日本？

不能。日本駐香港總領事館表示，由於香港社區檢測中心採用檢測之採樣方法為「鼻腔和咽喉合併拭子（Nasal and throat swab）」，因此入境日本時不會被認可為有效檢測。無日本認可針卡的人如需檢測，可查閱日本駐香港總領事館已知符合採樣要求的本港醫療機構、入境日本檢測證明要求。

日本厚生勞動省網站相關公布

資料來源：日本駐香港總領事館/厚生勞動省網站

文：丁啟健

相關報道：日本入境須打3針或72小時內核酸陰性證明 疫苗證明須日文或英文列明接種資料