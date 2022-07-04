寒露．二十四節氣｜寒露宜補肺潤燥　中醫教路：飲魚湯滋潤、洗澡前後塗潤膚膏【附蘿蔔豆腐雪耳魚湯食譜】 (11:10)

今日（10月8日）是二十四節氣中的寒露，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，此時香港天氣較陰涼，早晚霧氣、露水較多，長者、小朋友、肺弱和有鼻敏感的人尤其容易生病，宜多加注意。林冠傑提供寒露養生兩個貼士：
1. 白色食物潤肺補肺
寒露可吃白色食物如燕窩、鮮奶、梨乾、雪梨、白蘿蔔、雪耳等，有潤肺、補肺之效。林冠傑表示，不少人愛飲魚湯，他分享蘿蔔豆腐雪耳魚湯食譜，有補肺潤燥、養陰潤膚的作用。魚湯用的大眼雞富含蛋白質；水豆腐含少許石膏，寒涼性較低，而且可以潤燥補鈣；雪耳潤燥；百合和蓮子則有潤肺安神的作用。
食譜：蘿蔔豆腐雪耳魚湯（3人分量）
材料：大眼雞1斤、生薑2片、白蘿蔔半斤、水豆腐1磚、沙參1兩、雪耳半碗、鮮百合半碗、蓮子半碗、水6碗
製法：大眼雞洗淨印乾水，用生薑起鑊，微微煎香，留意不宜煎太燶。大眼雞放魚袋加水滾起，放入白蘿蔔及水豆腐略滾，加入沙參和雪耳煲1.5小時，最後15分鐘加入百合和蓮子，即成。
2. 洗澡前先塗潤膚膏潤膚 洗澡水溫宜慢慢調熱
寒露時期皮膚變得乾燥易龜裂，林冠傑教路，洗澡前先塗潤膚膏，待數分鐘；洗澡後再塗潤膚膏，有助紓緩皮膚乾燥。另外，不少人愛洗熱水澡，令皮膚更乾，洗澡時可嘗試先用較和暖的水沖身，再慢慢調熱，最後調回較和暖的溫度，有助減低受涼的可能，以及令皮膚較潤澤。
註：上述方法一般人適用，如有疑問或身體感到不適，應向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
文：何芍盈
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