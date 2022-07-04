漂白水漂衫6注意　紡織系教授提醒：稀釋攪勻漂白水再放衣物、浸泡勿逾30分鐘【附動態資訊圖】 (10:27)

白色衣服穿得多易變黃，用漂白水是令衣服變白的其中一個方法。香港理工大學時裝及紡織學院副院長及副教授葉曉雲提醒，漂白水雖然有強效的漂白功能，但使用漂白水漂衫時，應注意6個事項。相關熱點：白恤衫去黃去漬｜紡織系教授：漂白水易傷衣物 檸檬、梳打粉浸衫助漂白【短片．附溫和漂白去漬5方法】
漂白水漂衫6注意
1. 留意衣物標籤，未必每件衣服都可以用漂白水，應先看衣物護理標籤（care label）。根據消委會資料，三角形代表使用漂白劑的指示：空心三角形可以安全地使用任何冷或稀釋的漂白劑溶液；三角形上有兩條斜線，代表只能使用不含氯的漂白劑（chlorine free）；三角形上有「X」符號，則代表不能使用漂白劑。
2. 選用適合的漂白水，選購漂白水時宜留意產品說明，購買適用於清洗或漂白衣物的產品。
3. 留意漂白水建議用量，一般適用於清洗或漂白衣物的漂白水都會列出清洗衣物的建議用量，使用前應細閱指示。
4. 漂白水加入清水宜先攪勻，再放入衣物，否則漂白水可能分佈不均勻，或令衣服顏色「一撻撻」。
5. 浸泡時間不應超過30分鐘，浸泡時間太長可能令衣物纖維破損。
6. 不宜經常使用漂白水，漂白水濃度高，如經常使用，衣物很容易破爛。
採訪：何芍盈、陸秋燕
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