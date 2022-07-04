漂白水漂衫6注意　紡織系教授提醒：稀釋攪勻漂白水再放衣物、浸泡勿逾30分鐘【附動態資訊圖】 (10:27)

漂白水漂衫6注意

1. 留意衣物標籤，未必每件衣服都可以用漂白水，應先看衣物護理標籤（care label）。根據消委會資料，三角形代表使用漂白劑的指示：空心三角形可以安全地使用任何冷或稀釋的漂白劑溶液；三角形上有兩條斜線，代表只能使用不含氯的漂白劑（chlorine free）；三角形上有「X」符號，則代表不能使用漂白劑。

2. 選用適合的漂白水，選購漂白水時宜留意產品說明，購買適用於清洗或漂白衣物的產品。

3. 留意漂白水建議用量，一般適用於清洗或漂白衣物的漂白水都會列出清洗衣物的建議用量，使用前應細閱指示。

4. 漂白水加入清水宜先攪勻，再放入衣物，否則漂白水可能分佈不均勻，或令衣服顏色「一撻撻」。

5. 浸泡時間不應超過30分鐘，浸泡時間太長可能令衣物纖維破損。

6. 不宜經常使用漂白水，漂白水濃度高，如經常使用，衣物很容易破爛。

採訪：何芍盈、陸秋燕

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